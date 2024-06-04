Белый дом из-за ядерной угрозы переменил отношение к конфликту на Украине

NYT: приоритеты США и Украины по конфликту с Россией разошлись

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Президент США Джо Байден взял на себя роль кризисного менеджера в ситуации на Украине. Его личное видение развития конфликта разошлось с позицией украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила газета The New York Times.

По мнению журналистов, в зоне боевых действий наступил критический момент. И если власти Украины продолжили стремиться к полному поражению России и возвращению всех перешедших под ее контроль территорий, то США из-за угрозы ядерного конфликта и предвыборной кампании переменили свою позицию.

«В частном порядке советники Байдена признают, что американские и украинские приоритеты расходятся. На данный момент Украине уже нечего терять от эскалации отношений с Россией», — заявил автор статьи.

Ситуацию осложнил тот факт, что Белый дом не определился с видением приемлемого завершения конфликта на Украине. Журналисты заявили, что Байден взялся за кризисное управление, пытаясь предотвратить худшее.

Рейтинг Байдена упал. Демократ утратил популярность среди двух групп избирателей — людей с невысокими доходами и без высшего образования.

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