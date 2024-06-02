Белый дом заявил, что Байден не хочет отвечать за развязывание мировой войны

Кирби: Байден не хочет быть ответственным за развязывание мировой войны

Американский лидер Джо Байден не готов брать на себя ответственность за развязывание третьей мировой войны. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC .

«Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — заявил он.

При этом Кирби отметил, что США разрешили ВСУ бить по «военным объектам, орудийным позициям и перевалочным базам», которые Россия применяет для создания «буферной зоны».

СМИ ранее писали, что Байден позволил Украине бить по территории России американским оружием. Однако военные аналитики предположили, что ВСУ столкнутся с нехваткой разведданных от США и Евросоюза для таких ударов.