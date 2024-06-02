Белый дом заявил, что Байден не хочет отвечать за развязывание мировой войны

Кирби: Байден не хочет быть ответственным за развязывание мировой войны

Фото: РИА «Новости»

Американский лидер Джо Байден не готов брать на себя ответственность за развязывание третьей мировой войны. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC.

«Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — заявил он.

При этом Кирби отметил, что США разрешили ВСУ бить по «военным объектам, орудийным позициям и перевалочным базам», которые Россия применяет для создания «буферной зоны».

СМИ ранее писали, что Байден позволил Украине бить по территории России американским оружием. Однако военные аналитики предположили, что ВСУ столкнутся с нехваткой разведданных от США и Евросоюза для таких ударов.

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