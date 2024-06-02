Американские избиратели без высшего образования отвернулись от Байдена

Президент США Джо Байден начал терять популярность среди граждан без высшего образования и американцев, доход которых составляет менее 50 тысяч долларов в год. Об этом сообщило агентство Reuters .

Проведенный агентством совместно с компанией Ipsos опрос показал, что некоторые избиратели отвернулись от Байдена, но не планируют голосовать за его соперника Дональда Трампа.

По сравнению с 2020 годом уровень поддержки действующего президента со стороны граждан без высшего образования упал на 10%. В агентстве подчеркнули, что опрошенная категория граждан составляла три пятых от общего числа избирателей, голосовавших четыре года назад.

В издании отметили, что Байдена твердо поддерживают граждане с высшим образованием и уровнем дохода семьи от 100 тысяч долларов в год. Число таких избирателей у его соперника-республиканца сократилось.

Ранее агентство Bloomberg указало на рост уровня поддержки Трампа среди миллиардеров. Доверие бизнесменов он мог завоевать благодаря обещаниям снизить налоги для богатых и ослабить регулирование, заключили в издании.