Бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Российские военные также взяли под контроль Николаевку в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны.

«ВС РФ освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Группировка войск „Запад“ освободила населенный пункт Стельмаховка в ЛНР», — заявили в ведомстве.

Кроме того, бойцы Южной группировки заняли более выгодные рубежи, ВСУ в зоне их работы потеряли до 740 военных. Также за сутки российские средства ПВО сбили за три авиабомбы Hammer, 36 украинских беспилотников и снаряд HIMARS.

Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток отбили три контратаки ВСУ, противник лишился до 105 военных.

Днем ранее Минобороны объявило об освобождении населенного пункта Камышевка в Донецкой Народной Республике.