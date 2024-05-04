ВСУ повредили линию электропередачи в Белгородской области | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 18:21 ВСУ повредили линию электропередачи в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали двумя дронами село Муром в Белгородской области РИА «Новости»

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ВСУ нанесли удар двумя беспилотниками по селу в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о населенном пункте Муром Шебекинского городского округа. По словам губернатора, никто из местных не пострадал.

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«В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи», — подчеркнул он.

Оперативные и аварийные службы прибыли на место происшествия.

Ранее Гладков сообщил, что в результате взрыва в Белгороде пострадали пять человек — три женщины и двое мужчин. Их доставили в местную больницу с диагнозами черепно-мозговая травма и ушиб височной области. Также потерпевшие получили осколочные ранения.