Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде | 360°

Важное 05 мая 2024, 15:11 Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности Unsplash

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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

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Глава региона призвал местных жителей спрятаться в любом помещении, где нет окон. К примеру, можно укрыться в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовке.

Тем, кого объявление о сирене ракетной опасности застало на улице, необходимо зайти в укрытие или другое безопасное место.

Минувшей ночью жителей Белгорода также предупреждали о ракетной опасности. Системы ПВО 4 мая сбили украинский беспилотник под Белгородом. О пострадавших сведений не было.