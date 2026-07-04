Белгород пережил самый массированный удар по инфраструктуре с начала СВО

Удар, который противник нанес по объектам жизнеобеспечения Белгородской области накануне и прошедшей ночью, специалисты назвали самым массированным с начала СВО. Об этом написал врио губернатора региона Александр Шуваев в телеграм-канале .

Он отметил слаженную работу коммунальных и аварийных служб, бригад медиков и спасателей, которые ликвидируют последствия атак с утра 3 июля.

По словам Шуваева, в регионе накопили существенный запас единиц электрогенерации и создали задел под резервные линии электропередачи. Благодаря этому во многих районах Белгорода и округа уже возобновили подачу света и воды. В течение дня электроэнергия и водоснабжение должны восстановить во всех домах.

Накануне ВСУ обстреляли ракетами областной центр и Белгородский округ. Из-за повреждения инфраструктуры начались перебои с электричеством и водой. Ночью последовала еще одна атака на объекты жизнеобеспечения.