Военные российского батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца уничтожили более 30 беспилотников «Баба-Яга». Сумма ущерба, нанесенного украинской армии, составила более чем полмиллиона долларов. Об этом РИА «Новости» заявил оператор БПЛА с позывным Грек.

Он отметил, что подразделение наносит огромный урон ВСУ. По его словам, один беспилотник «Баба-Яга» стоит примерно 20 тысяч долларов.

Грек рассказал, что как только оператор дрона-разведчика замечает украинский БПЛА, его в ту же секунду их сбивают. Для этого военнослужащие задействуют ударные беспилотники, которые догоняют «Бабу-Ягу» и ликвидируют ее.

Ранее ВСУ случайно заблокировали себя на Южнодонецком направлении. Боевики подорвали мост через реку Мокрые Ялы около села Комар, который являлся единственной переправой, с помощью которой можно было выйти из опасной зоны. Остальные территории и дороги полностью находились под контролем российской армии.