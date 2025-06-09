ВСУ допустили ошибку и заблокировали себя в зоне огневого поражения в ДНР
ВСУ взорвали мост под Комаром и оказались заблокированы под огнем ВС России
Украинские боевики допустили ошибку и взорвали мост через реку Мокрые Ялы около села Комар на Южнодонецком направлении. Однако он был единственным путем для отступления украинских подразделений для выхода из зоны огневого поражения, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Этот путь для них был единственным, по которому можно выйти, поскольку все остальные территории и дороги полностью под нашим контролем», — сказал он.
В результате на этом участке фронта украинским бойцам «предъявили ультиматум».
Ранее в Сети появились кадры захода российских военных в Днепропетровскую область. До этого Минобороны рапортовало, что бойцы 90-й танковой дивизии продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.
В частности, подразделения ВС РФ поразили две бригады с морскими пехотинцами, три бригады Нацгвардии, бригады беспилотных систем и две десантно-штурмовые бригады ВСУ. Также противник потерял до 530 военнослужащих.