ВСУ взорвали мост под Комаром и оказались заблокированы под огнем ВС России

Украинские боевики допустили ошибку и взорвали мост через реку Мокрые Ялы около села Комар на Южнодонецком направлении. Однако он был единственным путем для отступления украинских подразделений для выхода из зоны огневого поражения, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Этот путь для них был единственным, по которому можно выйти, поскольку все остальные территории и дороги полностью под нашим контролем», — сказал он.

В результате на этом участке фронта украинским бойцам «предъявили ультиматум».

Ранее в Сети появились кадры захода российских военных в Днепропетровскую область. До этого Минобороны рапортовало, что бойцы 90-й танковой дивизии продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.

В частности, подразделения ВС РФ поразили две бригады с морскими пехотинцами, три бригады Нацгвардии, бригады беспилотных систем и две десантно-штурмовые бригады ВСУ. Также противник потерял до 530 военнослужащих.