Баллистическую угрозу в Севастополе объявляли на три минуты

Развожаев: в Севастополе отменили опасность атаки баллистическими ракетами

Фото: Pxhere

В Севастополе объявили предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

«Принять меры безопасности!» — призвал он.

Спустя три минуты после объявления тревоги дали отбой.

Ранее Развожаев напомнил о главном смысле сигнала «Баллистика»: при звуках сирены нужно отправиться в безопасное место.

В конце июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре снаряда удалось отразить, один из них упал на пляж, где отдыхали мирные жители. Четыре человека погибли, 153 — пострадали.

Профессиональная разлучница? Почему весь мир ополчился на Решетову

«Наши наступают». Контратаки ВСУ не принесли никакого результата

The Beatles закончили рок-н-ролл — 60 лет назад

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте