Баллистическую угрозу в Севастополе объявляли на три минуты

В Севастополе объявили предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.
«Принять меры безопасности!» — призвал он.
Спустя три минуты после объявления тревоги дали отбой.
Ранее Развожаев напомнил о главном смысле сигнала «Баллистика»: при звуках сирены нужно отправиться в безопасное место.
В конце июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре снаряда удалось отразить, один из них упал на пляж, где отдыхали мирные жители. Четыре человека погибли, 153 — пострадали.
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