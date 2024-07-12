«Новая угроза — новые правила». Развожаев рассказал о причине отмены сигнала «Баллистика»

Глава Севастополя Развожаев объяснил отказ от сигнала «Баллистика»

Фото: РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался от использования в своих соцсетях сигнала «Баллистика». О причинах такого решения глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Новая угроза продиктовала новые правила», — пояснил он.

По его словам, сигнал воздушной тревоги запускают военные, и у людей есть всего пара минут, чтобы оказаться в безопасных от ударов ВСУ местах.

«В моих соцсетях оповещение может появляться позже, чем начинает звучать сигнал <…> Давать оповещение, когда уже пошла команда отбоя, нет смысла», — отметил Развожаев.

При этом он напомнил о главном смысле сигнала «Баллистика»: если вы слышите сирену — отправьтесь в безопасное место.

Ранее Развожаев рассказал, что в Севастополе простились с воспитательницей детского сада, которая погибла во время обстрела украинскими боевиками городского пляжа 23 июня.

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