Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался от использования в своих соцсетях сигнала «Баллистика». О причинах такого решения глава региона рассказал в своем Telegram-канале .

«Новая угроза продиктовала новые правила», — пояснил он.

По его словам, сигнал воздушной тревоги запускают военные, и у людей есть всего пара минут, чтобы оказаться в безопасных от ударов ВСУ местах.

«В моих соцсетях оповещение может появляться позже, чем начинает звучать сигнал <…> Давать оповещение, когда уже пошла команда отбоя, нет смысла», — отметил Развожаев.

При этом он напомнил о главном смысле сигнала «Баллистика»: если вы слышите сирену — отправьтесь в безопасное место.

Ранее Развожаев рассказал, что в Севастополе простились с воспитательницей детского сада, которая погибла во время обстрела украинскими боевиками городского пляжа 23 июня.