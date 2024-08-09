«Бахи слышны так, что собаки гнут вольеры». Из курского приюта не смогли эвакуировать псов

Сотрудники приюта «Право жить» для бездомных животных в курском приграничье не могут вывезти 300 собак. Плановой эвакуации четвероногие не подлежат, рассказала 360.ru директор учреждения Екатерина.

«Мы занимаемся эвакуацией своего приюта из Октябрьского района, потому что очень грохочет, и собаки боятся. Мы не знаем, чего ждать в дальнейшем, нам хоть бы вывезти 300 собак», — сказала она.

Не все вывезли своих животных. Есть люди, которые остались с хозяйством, но многих продолжают эвакуировать.

«Бахи слышны так, что собаки просто гнут вольеры. Невозможно просто, очень страшно. Как будут развиваться события дальше, мы не знаем, смотреть на это невыносимо», — добавила она, еле сдерживая слезы.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа, четвертый день подряд идут обстрелы мирных территорий. Российские военные отбивают атаки противника, не пускают его вглубь страны. Из-за украинских бомбежек пострадали десятки мирных жителей, людям пришлось покинуть свои дома.