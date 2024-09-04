Корреспонденты австралийского телеканала ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг незаконно работали в Курской области. Свой репортаж они разместили на сайте медиакомпании.

Авторы материала рассказали о своей поездке в Суджу, в которой их сопровождали украинские боевики.

По словам журналистов, на улицах мало людей, а те прохожие, которые им встречались, не хотели общаться. Репортеры также заявили, что их автомобиль преследовал дрон.

До этого журналист британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий нелегально снял репортаж в Курской области. Он незаконно посетил Суджу и несколько населенных пунктов, которые расположены в 20 километрах от города.

В августе репортер американского издания The Daily Beast Том Матч незаконно побывал в России. Он подготовил и опубликовал материал о Судже.