Корреспондент британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно проник в Курскую область. Репортаж о посещении Суджи опубликовали на сайте издания.

В материале сказано, что украинские боевики привезли Крушельницкого в Суджу и другие населенные пункты, расположенные в 20 километрах от города.

Британская газета также разместила снимки Крушельницкого, которые он сделал на территории Курской области во время незаконного проникновения в РФ.

Известно, что в Курской области также незаконно работал журналист американского издания The Daily Beast Том Матч. Он рассказал в своем репортаже, что проник в Суджу вместе с солдатами ВСУ.