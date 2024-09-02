Британский журналист в сопровождении ВСУ незаконно проник в Курскую область

Иностранный журналист The Independent незаконно побывал под Курском

t.me/gubernator_46
Фото: t.me/gubernator_46/Global Look Press

Корреспондент британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно проник в Курскую область. Репортаж о посещении Суджи опубликовали на сайте издания.

В материале сказано, что украинские боевики привезли Крушельницкого в Суджу и другие населенные пункты, расположенные в 20 километрах от города.

Британская газета также разместила снимки Крушельницкого, которые он сделал на территории Курской области во время незаконного проникновения в РФ.

Известно, что в Курской области также незаконно работал журналист американского издания The Daily Beast Том Матч. Он рассказал в своем репортаже, что проник в Суджу вместе с солдатами ВСУ.

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте