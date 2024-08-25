Американский журналист незаконно проник в Курскую область

Журналист Том Матч издания Daily Beast незаконно проник в Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Журналист американского издания The Daily Beast Том Матч незаконно проник на территорию России. Репортаж о посещении Курской области репортер опубликовал на страницах газеты.

Журналист рассказал, что посетил Суджу вместе с украинскими военными. По словам Матча, менее двух месяцев назад ему якобы запретили въезд в Россию.

Ранее стало известно о проникновении в Курскую область еще одного корреспондента. Им оказался журналист немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*.

ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы России в Курской области американскими и украинскими журналистами.

* Признана иноагентом в России.

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