РИА «Новости»: здание ТЦК с сотрудниками уничтожил авиаудар в Сумской области

Точный авиаудар уничтожил здание военкомата в населенном пункте Белополье Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

По его информации, среди личного состава ТЦК есть потери, как убитые, так и раненые.

В последнее время киевский режим столкнулся с дефицитом личного состава в ВСУ. Насильственные действия людоловов ТЦК часто вызывают протесты и постоянно приводят к скандалам.

В Сети широко распространились кадры силовой мобилизации мужчин на Украине, на которых представители военкоматов принудительно увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую избивая задержанных и применяя к ним физическую силу.

Ранее территориальный центр комплектования в Киеве пожаловался на уклонистов. Позднее пост в соцсети удалили, за что украинские пользователи высмеяли ТЦК.