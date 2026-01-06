Украинцы застыдили киевский ТЦК за пост-жалобу

Киевский территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) удалил свой пост, в котором жаловался на уклоняющихся от службы украинцев. Об этом сообщил RT .

На исчезновение сообщения обратили внимание пользователи соцсетей.

Они высмеяли столичный ТЦК и предположили, что сотрудники побоялись реакции жителей Украины на провокационное объявление.

«Ой, а что это мы свои посты так трусливо удаляем?» — написал один из комментаторов.

Ранее в декларации бывшего водителя ТЦК обнаружили золотые слитки и огромные суммы на банковских счетах. Согласно документам, мужчина получал оклад 200 тысяч гривен (370 тысяч рублей), пенсию в 75 тысяч гривен (138 тысяч рублей), а также доход в 40 тысяч гривен (74 тысячи рублей) от сдачи недвижимости.

Украинец уволился со службы в июне 2025 года. Осенью того же года антикоррупционная прокуратура республики возбудила дела против главы отдела управления образования Днепровского района Киева Ольги Дроздовой.