В Харькове мужчина выстрелил в людолова ТЦК

В Харькове мужчина выстрелил в сотрудника военкомата при попытке задержания

Житель Харькова выстрелил в сотрудника военкомата при попытке задержания. Об этом в Facebook* сообщила полиция Харьковской области.

ЧП произошло утром 31 декабря в Немышлянском районе во время проверки документов.

Водитель автомобиля выстрелил в сторону сотрудника военкомата, а затем скрылся. Спустя несколько часов 42-летнего подозреваемого задержали. Против него завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

В публикации полиции не уточняется, использовал мужчина травматический или боевой пистолет, но работник ТЦК не пострадал.

ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, на этом фоне насильственные действия сотрудников ТЦК часто вызывают протесты и приводят к скандалам. Недавно в Полтаве местные жители устроили засаду на военкоматчиков и убили трех человек.

