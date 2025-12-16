В Полтаве местные жители физически уничтожили троих сотрудников ТЦК после нападения из засады. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ситуация произошла в пригороде района Вакуленцы. Молодой парень забежал от ТЦК в переулок, где сотрудников военкомата уже поджидали несколько человек.

«В итоге троих ТЦКашников убили, еще четверо остались инвалидами», — рассказал Лебедев.

Силовая мобилизация широко распространилась на Украине. В Сети есть уже много кадров, как сотрудники военкоматов в жесткой форме задерживают мужчин мобилизационного возраста и увозят в неизвестном направлении.

Также ранее стало известно, что в Николаеве местные жители выманили представителя ТЦК из дома и застрелили. Лебедев констатировал, что расправы над людоловами стали нередким явлением на Украине.