План «Ковер» ввели в московских аэропортах из-за угрозы БПЛА

В аэропортах Москвы и Калуги ввели план «Ковер»

План ковер ввели во Внукове, Домодедове, Жуковском, Шереметьеве и аэропорту Калуги. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов», — заявили в федеральном агентстве.

Воздушные гавани временно не отправляют и не принимают самолеты. Экипажи, диспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

По данным Telegram-канала Mash, причиной стала угроза атаки БПЛА.

Накануне план «Ковер» ввели в аэропорту Казани.