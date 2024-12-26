План «Ковер» ввели в московских аэропортах из-за угрозы БПЛА

План ковер ввели во Внукове, Домодедове, Жуковском, Шереметьеве и аэропорту Калуги. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов», — заявили в федеральном агентстве.
Воздушные гавани временно не отправляют и не принимают самолеты. Экипажи, диспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.
По данным Telegram-канала Mash, причиной стала угроза атаки БПЛА.
Накануне план «Ковер» ввели в аэропорту Казани.
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