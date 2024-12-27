Ограничение на прием и вылет рейсов ввели в аэропорту Астрахани

Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани временно ограничили. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила «Интерфаксу» .

«Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании „Аэрофлот“ SU1173 задержан вылетом из Астрахани», — отметил собеседник издания.

Задерживаются три рейса: самолеты авиакомпании SCAT Airlines из Актау, «Победы» из Москвы и «Аэрофлота» из Москвы. Также время вылета изменилось у рейса «Аэрофлота» в Москву.

По данным Telegram-канала Baza, в аэропорту ввели план «Ковер». Аналогичные меры приняли в воздушной гавани Калуги 26 декабря. Ограничения сняли примерно в 17:36. Также запрет на полеты вводили в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.