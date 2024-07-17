Авиабомбу ФАБ-3000 назвали способной стереть в порошок взводный «опорник» ВСУ

Российская трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна стереть в порошок взводный опорный пункт ВСУ открытого типа. Об этом РИА «Новости» сообщили госкорпорации «Ростех».

Авиабомба оснащена зарядом взрывчатого вещества около полутора тонн.

«При взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа», — рассказали в корпорации.

Кроме того, ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь, равную 11 футбольным полям, если на пути будут отсутствовать препятствия для поражающих факторов.

Ранее на Западе заявили, что российские ФАБ-3000 обеспечили российской армии огромное преимущество перед ВСУ благодаря большой мощности и запуску с безопасного расстояния.

До этого ВС РФ ударили авиабомбой по пункту дислокации ВСУ в поселке Великие Проходы в Харьковская области.

Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, применение российскими военными ФАБ-3000 оказало разрушительное действие на инфраструктуру украинской армии.