«Результаты ужасают». Российская ФАБ-3000 напугала Запад

Меркурис: применение ВС РФ ФАБ-3000 оказалось катастрофой для ВСУ

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Применение Вооруженными силами России трехтонных фугасных авиационных бомб (ФАБ-3000) оказало разрушительное действие на инфраструктуру ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Гигантская бомба <…> создана для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций <…> Результаты ее применения ужасают», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это оружие способно моментально уничтожить позиции украинских войск, включая фортификационные сооружения, боевую технику и личный состав.

Ранее российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк в ДНР.

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