«Результаты ужасают». Российская ФАБ-3000 напугала Запад

Применение Вооруженными силами России трехтонных фугасных авиационных бомб (ФАБ-3000) оказало разрушительное действие на инфраструктуру ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Гигантская бомба <…> создана для ликвидации самых мощных укрепрайонов и позиций <…> Результаты ее применения ужасают», — подчеркнул эксперт.
По его словам, это оружие способно моментально уничтожить позиции украинских войск, включая фортификационные сооружения, боевую технику и личный состав.
Ранее российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк в ДНР.