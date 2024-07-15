На Западе объяснили опасность российских авиабомб ФАБ-3000

Российские авиабомбы ФАБ-3000 дают огромное преимущество ВС РФ перед украинской армией. Характеристики этих боеприпасов разобрал Business Insider (BI).

Авторы материала обратили внимание, что бомбы ФАБ-3000 весят 6600 фунтов, или 3,3 тонны. Они обладают большой мощностью, плюс их можно запускать с безопасного расстояния.

Отдельно журналисты отметили, что скорость управляемых боеприпасов высока, они имеют небаллистическую траекторию и практически незаметны для радаров.

В Ростехе ранее отмечали, что трехтонная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) ФАБ-3000 стала еще более грозным оружием. Она сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность, пояснили в госкорпорации.

Также представители компании напомнили, что совсем недавно Минобороны сообщило о первом применении в зоне СВО ФАБ-3000 с УМПК. По результатам объективного контроля, цель успешно поразили.

Фугасные авиабомбы разных калибров, оснащенные УМПК, активно используют в зоне спецоперации, указали в Ростехе.

«Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки», — отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Сейчас госкорпорация ведет работы по совершенствованному варианту модулей, который позволит серьезно увеличить дальность применения боеприпасов.