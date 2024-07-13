Россия ударила по пункту дислокации ВСУ бомбой ФАБ-3000 в Харьковской области

Фото: РИА «Новости»

Одна из самых мощных фугасных авиабомб в арсенале ВКС Росиии ФАБ-3000 попала точно по пункту дислокации ВСУ в поселке Великие Проходы в Харьковская области. Кадры прилета опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала ColonelCassad Борис Рожин.

«Шансы на выживание после такого прилета ничтожно малы», — подчеркнул он.

Также эксперт опубликовал видеокадры самой ФАБ-3000 с унифицированным набором модулей планирования и коррекции (УМПК) — комплекта оборудования, предназначенного для преобразования свободнопадающих авиационных бомб в планирующие управляемые боеприпасы, процесс ее установки на Су-34 и ее сброса с самолета.

Ранее российские летчики нанесли удар управляемой авиабомбой ФАБ-3000 по казармам украинских боевиков в районе города Красный Лиман.

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