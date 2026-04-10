Атаку ракет «Нептун» отразили в Брянской области

Богомаз: обломки сбитых ракет «Нептун» уничтожили четыре дома в Юрасове

Обломки сбитых украинских ракет «Нептун» уничтожили четыре дома в селе Юрасово Карачевского района Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Благодаря подразделениям ПВО Минобороны воздушные цели уничтожили. В результате падения обломков сбитых ракет в селе Юрасово четыре жилых дома полностью уничтожены, повреждены 15 жилых домов», — написал он.

Богомаз добавил, что ранения получила мирная жительница. Ее оперативно доставили в больницу, где врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Утром 10 апреля Минобороны России рапортовало, что средства ПВО сбили 151 дрон на российскими регионами. В городе Волжском Волгоградской области после падения обломков погиб один человек, сообщал губернатор Андрей Бочаров.

Днем ранее при атаках дронов ВСУ в ДНР пострадали девять мирных жителей.