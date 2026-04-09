Пушилин: в ДНР при атаках дронов ВСУ пострадали девять мирных жителей

Девять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В Ленинском районе Донецка на территории кладбища „Южное“ во время похоронной процессии в результате атаки ударного БПЛА ВФУ пострадали женщины 2000 и 1981 года рождения, мужчины 2000, 1981 и 1974 года рождения», — написал глава региона.

Пушилин добавил, что боевики ВСУ атаковали дронами также населенные пункты Горловка, Украинск и Пантелеймоновка. В Центрально-Городском районе Горловки получила ранения двое мужчин.

В Украинске Красноармейского муниципального округа пострадала женщина из-за атаки ударного дрона, а в Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа беспилотник атаковал машину, пострадал мужчина.

Пушилин добавил, что в результате атак дронов ВСУ также получили повреждения жилое домостроение, три машины и два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке, Украинске и Пантелеймоновке.

Ранее в Краснодарском крае украинские беспилотники повредили многоэтажку и восемь частных дом в Крымском районе.