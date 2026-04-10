В Волгоградской области при атаке дронов погиб человек

Бочаров: в Волгоградской области во время ночной атаки БПЛА погиб человек

Один человек погиб в Волгоградской области в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что ЧП произошло в городе Волжском.

«По уточненной информации, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ „Мичуринец“», — сообщил он.

Кроме того, в Светлоярском районе повреждения получила емкость с нефтепродуктами, началось возгорание. Тушение пожара на месте ведут экстренные службы.

«В Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередачи и газопровод на улице Соловьева. Начались аварийно-восстановительные работы», — добавил губернатор.

Минобороны России утром 10 апреля рапортовало, что силы ПВО сбили 151 дрон на территорией России, в том числе 57 — над территорией Волгоградской области.