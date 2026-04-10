Более 150 беспилотников сбили за ночь над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 151 дрон над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 57 дронов сбили над территорией Волгоградской области, 48 –над Ростовской, 35 — над Белгородской, девять — над акваторией Каспийского моря. Еще по одному беспилотнику уничтожили в небе над Тамбовской областью и Калмыкией.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале добавил, что в регионе дроны сбивали в 10 районах. В селе Шептуновка пострадало остекление в частном доме, возгорания не было.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечал, что в результате атаки боевиков ВСУ повреждения получили пять частных домовладений. Информация о пострадавших местных жителях не поступала.