Один человек пострадал при атаке на хутор в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три хутора в Белгородской области, один человек пострадал

ВСУ атаковали беспилотниками три хутора в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Поступила информация, что вчера в Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка в результате атаки FPV-дрона пострадал житель, который отказывался ранее покинуть населенный пункт», — написал он.

По словам Гладкова, мужчину госпитализировали. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь.

«Также в Борисовском районе в хуторе Климовое после атаки дрона-камикадзе повреждена кровля частного домовладения», — заявил губернатор.

По его данным, в хуторе Балки Шебекинского городского округа два украинских БПЛА сдетонировали в районе частного домовладения. Из-за этого выбились стекла в доме и повредилась припаркованная рядом с ним машина.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ вновь ударили по городу Шебекино. По неуточненной информации, пострадавших нет.