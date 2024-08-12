ПВО сбила 18 беспилотников ВСУ над тремя регионами за ночь

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников по объектам на территории Российской Федерации пресечены в течение прошедшей ночи. Дежурные силы ПВО сбили два БПЛА над Воронежской областью, пять — над Белгородской и 11 — над Курской», — заявили в ведомстве.

Глава Воронежской области Александр Гусев в ночное время предупреждал жителей региона об опасности атаки дронов.

Кроме того, в ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинские ракеты над Курской областью. Врио главы региона Алексей Смирнов призвал население не подходить к окнам, пока работает ПВО.