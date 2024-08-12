Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Фото: РИА «Новости»

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор региона Александр Гусев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава области.

В воскресенье, 11 августа, Гусев сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили над регионом более 10 украинских беспилотников самолетного типа. Ранее жители Воронежа сообщили о звуках взрывов над городом. Сработала система ПВО, пояснил губернатор. МЧС заранее оповестило об опасности атаки беспилотников и просило жителей укрыться в безопасных местах.

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