Марочко: на Купянском направлении число боестолкновений увеличилось в два раза

Количество боестолкновений на Купянском направлении увеличилось в два раза. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале .

«От Синьковки до населенного пункта Невское, противник увеличил активность своих войск. За несколько суток, атаки врага на наши боевые порядки увеличились вдвое», — написал он.

Но на всех участках у украинской армии нет успехов. Кроме того, в районе Петропавловки из-за ответных действий российских войск боевики утратили свою хорошо укрепленную позицию.

Марочко уточнил, что информация получена от собственных источников и может отличаться от официальной.

Военный эксперт также рассказал, что украинские боевики нарастили артобстрелы на рубежах ЛНР. Это связано с увеличением поставок боеприпасов с Запада и снятием украинским командованием лимитов на использование снарядов.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, сейчас диалог о мире в украинском конфликте представить трудно. «Ускорить» политическое урегулирование кризиса теоретически можно, но для этого нужно прекратить накачивание украинской армии западным оружием.