Лавров: диалог о мире при правлении «партии войны» на Украине трудно представить

Диалог о мире, с учетом правления «партии войны» на Украине, трудно себе представить. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» .

«В Киеве правит „партия войны“, и она стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией „на поле боя“. В таких условиях диалог о мире трудно себе представить», — сказал он.

Лавров добавил, что «ускорить» политическое урегулирование конфликта теоретически можно: прекратить поставки оружия с Запада и остановить боевые действия со стороны Украины. Россия, подчеркнул дипломат, открыта для переговоров.

«Но речь идет именно о мире, а не о перемирии, подчеркнул министр. Смысла предоставлять противнику паузу для перегруппировки нет», — отметил глава МИД России.

Лавров также выразил надежду, что на Украине появятся силы, которым небезразличны интересы народа. Пока никакого варианта, кроме как продолжить спецоперацию, нет.

Ранее Лавров назвал принцип, на котором должны основываться договоренности по Украине. Речь идет о равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле». Президент Владимир Путин в свою очередь заявил, что мирные переговоры с Украиной должны базироваться на здравом смысле.