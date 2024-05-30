«Снарядный год отсутствует». Украинские боевики увеличили артобстрелы на рубежах ЛНР

Марочко: ВСУ нарастили число обстрелов на нескольких направлениях рядом с ЛНР

Вооруженные силы Украины нарастили количество артиллерийских обстрелов сразу на нескольких направлениях, граничащих с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале .

Украинские боевики наносят удары из ствольной и реактивной артиллерии на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях.

«Можно говорить, что такое понятие, как „снарядный голод“ у ВФУ отсутствует. Это связано прежде всего с увеличением поставок боеприпасов западными странами», — отметил эксперт.

На это также повлияло частичное снятие украинским командованием лимитов на использование боеприпасов для артиллерийских подразделений.

Марочко подчеркнул, что информация получена из собственных источников и может отличаться от официальных данных.

Ранее Марочко рассказывал, что ВСУ стянули дополнительные подразделения на Купянское направление, чтобы удержать позиции любой ценой. Войска сосредоточились на инженерном усилении позиций вдоль реки Жеребец, возле Стельмаховки и Мясожаровки. При этом в украинской армии возросли небоевые потери. По словам военного эксперта, солдаты погибают из-за проблем с психикой и употребления наркотиков.