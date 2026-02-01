Атака ВСУ в Орловской области привела к повреждениям жилых домов

Черных: беспилотники ВСУ повредили остекление домов и машины в Орловской области

После атаки украинских дронов повреждения в поселке Зареченский Орловской области получили автомобили и жилые дома. Об этом в телеграм-канале сообщил глава округа Александр Черных.

«В результате атаки беспилотных летательных аппаратов имеются повреждения остекления жилых домов и транспортных средств», — написал он.

Черных отметил, что жители могут обратиться в специальную комиссию для оформления актов и осмотра поврежденного имущества. На месте работают необходимые оперативные службы, добавил глава округа.

Утром 1 февраля Минобороны России рапортовало, что средства противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник в течение ночи. Больше всего дронов уничтожили в Белгородской области — 14.

Ранее в результате атаки ВСУ ранения в селе Новый Ропск в Брянской области получила мирная жительница.