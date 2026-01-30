Одна женщина пострадала при атаке БПЛА в Брянской области

Мирная жительница пострадала во время атаки украинских беспилотников в селе Новый Ропск в Брянской области. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали FPV — дронами село Новый Ропск Климовского района. К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница», — написал он.

По словам Богомаза, женщину госпитализировали. Врачи оказали ей всю необходимую помощь.

Кроме того, частичные повреждения получили два гражданских автомобиля. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Белгородской области погиб водитель скорой помощи во время атаки ВСУ на больницу. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, украинские силы специально целились по территории медицинского учреждения. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.