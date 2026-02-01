Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 21 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 14 дронов уничтожили над Белгородской областью, пять — над Воронежской, еще по одному — над Калужской и Астраханской.

Днем ранее около 250 человек эвакуировали из-за дрона ВСУ в Курской области. Обломки сбитого украинского беспилотника упали во дворе многоэтажки в Железногорске, отмечал губернатор Александр Хинштейн.

В четверг, 29 января, дрон боевиков влетел в больницу в Грайвороне прямой наводкой, тогда скончался водитель скорой помощи.