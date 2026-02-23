Атака ВСУ привела к перебоям с электричеством в Белгороде

ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, есть повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток», — отметил белгородский губернатор.

Гладков добавил, что все оперативные службы работают на месте.

В Белгороде за день трижды прозвучал сигнал ракетной опасности. В селе Стрелецкое обломки сбитых ракет посекли кузова и стекла девяти автомобилей. В двух частных домах выбило окна. В поселке Малиновка в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина.

В воскресенье ВСУ массово атаковали беспилотниками шесть регионов России. За четыре часа, с 16:00 до 20:00, дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 130 беспилотников. Основной удар пришелся на Брянскую область, где российские зенитчики ликвидировали 65 беспилотников, еще 20 адронов сбили над Белгородской областью.