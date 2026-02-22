Минобороны доложило о массовом налете дронов

Средства ПВО за четыре часа перехватили 130 дронов в шести областях России

Украина в воскресенье, 22 февраля, попыталась атаковать сразу несколько российских регионов дронами. О деталях происшествия сообщила пресс-служба Минобороны России.

Атака носила массовый характер. За четыре часа, с 16:00 до 20:00, дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 130 беспилотников над шестью регионами страны.

Основной удар пришелся на Брянскую область, где силы ПВО ликвидировали 65 беспилотников. Серьезному налету подвергся и Московский регион: здесь уничтожили 26 БПЛА, причем 10 из них летели непосредственно на Москву.

Еще 20 аппаратов сбили над Белгородской областью, 14 — над Калужской, четыре — над Тверской и один над Тульской областями. При атаке FVP-дрона под Белгородом погиб мужчина.

При этом началась атака раньше. С 8:00 до 14:00 над Россией сбили 73 украинских беспилотника. Больше всего таких аппаратов — 52 — уничтожили в Брянской области.

С 14:00 до 16:00 российские ПВО нейтрализовали, сообщало российское оборонное ведомство в телеграм-канале, 71 дрон ВСУ. Из них 29 — снова над Брянской областью и еще 15 БПЛА над Московской. Обломки двух из них рухнули у деревни под Истрой.

Всего за день над Россией сбили 274 украинских дронов, как следует из сообщений Минобороны.