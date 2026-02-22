В Белгороде трижды срабатывал сигнал ракетной опасности за день

В Белгороде за день трижды прозвучал сигнал ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале писал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — предупреждал он.

В селе Стрелецкое Белгородского округа обломки сбитых ракет посекли кузова и стекла девяти автомобилей. В двух частных домах выбило окна.

Также украинские боевики нанесли удары по Белгородской области дронами.

«В Белгороде от детонации беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома. При ударе второго БПЛА в другом МКД также посечена кровля и выбиты окна в одной квартире», — написал Гладков.