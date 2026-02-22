Мужчина погиб при атаке FPV-дрона под Белгородом
Гладков: дрон атаковал машину в Малиновке, погиб мужчина
Украинские боевики в очередной раз атаковали мирное население Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В поселке Малиновка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина», — написал он.
За ночь системы ПВО сбили 86 беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА уничтожили под Белгородом — там перехватили 29 аппаратов.
ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. Из-за атак украинской армии белгородцы остались без горячей воды до конца отопительного сезона.
Ранее украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль селе Никольское, пострадал водитель.