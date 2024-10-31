Атака ВСУ не повлияет на работу порта в Бердянске — Балицкий

Балицкий: атака ВСУ незначительно повредила инфраструктуру в порту Бердянска

Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
Фото: Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

Разрушения в порту Бердянска после атаки ВСУ незначительные и не отразятся на его работе. Такое заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Благо, в момент атаки все рабочие находились в относительной безопасности, пострадавших среди людей нет», — отметил он.

Инфраструктуру порта губернатор пообещал восстановить в короткие сроки.

Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
Фото: Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
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Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
Фото: Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
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Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
Фото: Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
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Бердянск 31 октября попал под массированный обстрел со стороны ВСУ. Украинские боевики использовали снаряды с большим количеством поражающих элементов. В результате удара три человека получили ранения.

Школы, детские сады и другие социальные учреждения в городе временно закрыли. Жителей попросили не выходить из домов, но держаться подальше от окон.

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