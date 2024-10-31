Разрушения в порту Бердянска после атаки ВСУ незначительные и не отразятся на его работе. Такое заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Благо, в момент атаки все рабочие находились в относительной безопасности, пострадавших среди людей нет», — отметил он.
Инфраструктуру порта губернатор пообещал восстановить в короткие сроки.
Бердянск 31 октября попал под массированный обстрел со стороны ВСУ. Украинские боевики использовали снаряды с большим количеством поражающих элементов. В результате удара три человека получили ранения.
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