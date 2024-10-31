Разрушения в порту Бердянска после атаки ВСУ незначительные и не отразятся на его работе. Такое заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Благо, в момент атаки все рабочие находились в относительной безопасности, пострадавших среди людей нет», — отметил он.

Бердянск 31 октября попал под массированный обстрел со стороны ВСУ. Украинские боевики использовали снаряды с большим количеством поражающих элементов. В результате удара три человека получили ранения.

Школы, детские сады и другие социальные учреждения в городе временно закрыли. Жителей попросили не выходить из домов, но держаться подальше от окон.