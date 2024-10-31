Школы и детские сады в Бердянске закрыли после атаки БПЛА

Администрация Бердянска: школы и детские сады в городе закрыли после атаки ВСУ

Школы, детские сады и другие социальные учреждения Бердянска 31 октября работать не будут. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале .

«В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфроструктуры, просим вас, сегодня оставаться дома», — призвали власти.

Жителям посоветовали не садиться за руль в этот день и держаться подальше от окон.

Бердянск 31 октября подвергся массированной атаке ВСУ. Украинские боевики атаковали местный порт с помощью дрона-камикадзе. Три человека получили ранения, их доставили в больницу. Оперативные службы продолжают свою работу.