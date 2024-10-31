ВСУ ударили по Бердянску снарядами с огромным количеством поражающих элементов

Украинские боевики использовали снаряды с большим количеством поражающих элементов для удара по Бердянску. Такое заявление сделал глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов», — написал он.

Бердянск 31 октября подвергся массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Удар пришелся на портовую инфраструктуру города, но повреждения получили близрасположенные дома. Три человека пострадали.

Школы, детские сады и другие соцучреждения Бердянска закрыли. Жителей попросили не выходить из домов, но держаться подальше от окон. По возможности не выезжать никуда на автомобилях.