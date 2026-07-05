Атака на Крым унесла жизнь одного человека

Аксенов: при атаке на Крым один человек погиб, двое пострадали

Украинские военные атаковали север Крыма. Один человек погиб, один из двух пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в телеграм-канале .

«На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии», — сказал он.

Аксенов выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он заверил, что власти окажут необходимую помощь.

Предыдущей ночью полуостров тоже подвергся атаке. Один человек погиб. Двое получили ранения, в том числе 10-летний ребенок. В общей сложности силы ПВО поразили над российскими регионами более 500 целей, включая дальнобойные ракеты «Фламинго».