Минобороны заявило о перехвате 10 ракет «Фламинго» и более 490 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили более 500 воздушных целей, включая 10 ракет большой дальности «Фламинго», девять реактивных снарядов HIMARS и 494 беспилотника, над российскими регионами в ночь на субботу, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что попыткой комбинированного удара глава киевского режима Владимир Зеленский пытался отвлечь внимание украинцев и зарубежных спонсоров от потери Константиновки и последствий уничтожения военных предприятий в Киеве.

«В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО были сбиты более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет большой дальности „Фламинго“, девять реактивных снарядов HIMARS, а также 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности», — заявили в пресс-службе.

Руководство по уничтожению воздушных целей прошло под единым управлением командования Воздушно-космических сил России. К перехвату вражеских ракет, снарядов и беспилотников подключили боевые расчеты зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и истребительную и армейскую авиацию.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск в зоне проведения спецоперации заявил, что при продолжении ударов украинских боевиков по гражданским объектам зону безопасности у границ придется расширять.

Также глава государства подчеркнул, что из-за атак украинских БПЛА по гражданской инфраструктуре одобрил продолжение ударов возмездия по военным целям и оборонным заводам Украины.