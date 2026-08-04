Армия России поразила четыре сухогруза и два катера ВСУ

Российские военные нанесли удары по сухогрузам и двум безэкипажным катерам ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, за день дронами и высокоточным оружием атаковали три сухогруза в Николаеве, а также еще один, с военными грузами, — в акватории Черного моря, южнее Одессы.

Кроме того, ударили и по контейнерному терминалу и складу с БПЛА FP-2 в Черноморске. Безэкипажные катера уничтожили в северной части Черного моря.

Российские военные поразили четыре судна, доставлявшие военные грузы для украинской армии 3 августа. Два сухогруза атаковали на переходе морем и по одному — в портах «Николаев» и «Южный».