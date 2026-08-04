ВС России поразили контейнерный терминал в порту Черноморск и склад с БПЛА FP-2

Вооруженные силы в течение дня нанесли удары по контейнерному терминалу в порту Черноморск и складу, где, по данным Минобороны России, хранились беспилотники FP-2 и комплектующие к ним. Об этом сообщило российское военное ведомство в телеграм-канале .

Также в порту Николаев в течение суток удалось поразить три сухогруза.

В военном ведомстве заявили, что за отчетный период в акватории Черного моря южнее Одессы был поражен сухогруз, который, по данным министерства, перевозил грузы военного назначения.

Помимо этого, в северной части Черного моря к юго-востоку от Очакова российские силы уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.