Минобороны: российские военные поразили четыре судна с грузами для ВСУ

Вечером 3 августа российские военные поразили четыре судна, доставлявшие вооружение и военное имущество для украинской армии. Об этом сообщило Минобороны .

Два сухогруза атаковали на переходе морем южнее Одессы и по одному — в портах «Николаев» и «Южный».

Удары нанесли высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами.

Также в Одесской области поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, на котором ремонтировали военные автомобили, хранили боеприпасы и ГСМ.

Днем 3 августа ВС России также нанесли удары по четырем сухогрузам. Два из них стояли в порту «Николаев», еще два шли по Черному морю.